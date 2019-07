18. Juli 2019, 21:49 Uhr Garching Bücherspaß in den Ferien

Schüler in den Ferien zum Lesen zu bringen - diese schwierige Aufgabe will die Stadtbücherei Garching übernehmen. Beginnend am Montag, 22. Juli,organisiert die Bücherei einen Leseklub für Kids und Teens zwischen sechs und 14 Jahren. Wer sich den kostenlosen Klubausweis holt, kann Titel aus der Büchereiauswahl lesen. Schüler, die ihre Meinung zu den gelesenen Büchern äußern, können bei der Abschlussparty am 18. September einen E-Book-Reader und andere Preise gewinnen. Wer mitmachen will, aber noch keinen Ausweis hat, kann sich mit einem Erziehungsberechtigten und dessen Personalausweis kostenlos in der Garchinger Stadtbücherei anmelden.