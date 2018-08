27. August 2018, 22:13 Uhr Garching Bewegung im Freien

"Sport im Freien" , ein Sporttreff, den die Sporttherapeutin Stefanie Brayford in Kooperation mit der AWO veranstaltet, führt über Garchinger Feldwege. Dabei machen die Teilnehmer Übungen zur Verbesserung der Beweglichkeit und zur Stärkung der Balance und Koordination. Mitmachen können Menschen jeden Alters. Der Sporttreff findet im September jeweils am Dienstag und Donnerstag von 18 bis 19 Uhr statt. Treffpunkt ist am AWO-Kinderhaus, Kreuzeckweg 21. Außerdem gibt es noch einen Kurs jeweils am Donnerstag um 8 Uhr mit Treffpunkt im Römerhof. Jeder Termin kostet fünf Euro. Anmeldung bei Stefanie Brayford: info@bewegungsmoeglichkeit.de oder Telefonnummer 0151/26 92 01 29.