20. August 2018, 21:54 Uhr Garching Besuch auf Gut Aiderbichl

Der Ortsverein Garching der Arbeiterwohlfahrt besucht am Samstag, 25. August, das Gut Aiderbichl. Der Gnadenhof bei Iffeldorf wurde im Jahr 2010 gegründet und bietet inzwischen mehr als 300 geretteten Tieren einen sicheren Zufluchtsort. Auf dem Hof ist ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt geboten. Der Reisebus startet um 9 Uhr am Helmut-Karl-Platz in Garching und kehrt dort um circa 17 Uhr zurück. Die Teilnahme kostet zehn Euro pro Person. Anmeldung per E-Mail an Werner Landmann (wlandmann@gmx.de).