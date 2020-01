Die Erzählungen des polnischen Auschwitz-Überlebenden Tadeusz Borowski gehören zu den beklemmendsten Zeugnissen des 20. Jahrhunderts. Aus der Perspektive des Kapos, der Mithäftlinge beaufsichtigt und dafür Privilegien erhält, schildert er mit zynischem Realismus den Wettlauf der Häftlinge ums Überleben. Von der Mutter, die bei der Selektion ihr Kind verleugnet, von der Arroganz der Häftlinge gegenüber Neuankömmlingen im Lager. Der Schauspieler Stefan Hunstein wird am Sonntag, 26. Januar, aus den Erzählungen Borowskis "Bei uns in Auschwitz" in der Stadtbücherei Garching lesen. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der VHS Nord statt, sie beginnt um 11 Uhr. Kostenlose Karten gibt es in der Stadtbücherei, Bürgerplatz 11, oder unter der Telefonnummer 089 / 32 08 92 11.