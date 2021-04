Wie kann es gelingen, geschlechterspezifische Stereotype zu überwinden? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Psychologe und Autor Björn Süfke in seinem Programm "Mann-ifest - zehn Forderungen an uns alle". Auf humorvolle Weise will sich Süfke einer der zentralen Fragen dieser Zeit annähern und Antworten geben auf die Frage: Wie begegnen sich Frauen und Männer auf Augenhöhe. Was braucht es hierfür auf den gesellschaftlichen, aber auch psychologischen Ebenen. Die Veranstaltung der Volkshochschule im Norden des Landkreises findet an diesem Montag, 19. April, von 19 Uhr an statt, eine Anmeldung ist erforderlich und auf der Homepage der Volkshochschule unter der Adresse www.vhs-nord.de möglich, der Vortrag ist gebührenfrei.