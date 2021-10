Baustellen gibt es in der Universitätsstadt derzeit genug, darin stimmen die meisten Garchingerinnen und Garchinger wohl überein. Was aber tut sich hinter den Bauzäunen, welche Pläne gehen dort voran? Das können Interessierte am Sonntag, 17. Oktober, bei einer Radtour mit Mitgliedern des SPD-Ortsvereins, der Stadtratsfraktion und Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) erkunden. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Ostseite des Rathauses, von dort aus geht es unter anderem zur Baustelle für das neue Volkshochschulgebäude, zum Baudisch-Gelände, zum Ortspark und zur Autobahnsiedlung, wo der neue Radschnellweg verlaufen soll. Bei Regen versammelt sich die Gruppe stattdessen im Bürgerhaus, Klubraum Hochbrück.