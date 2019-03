13. März 2019, 22:10 Uhr Garching Basar für Babysachen

Einen Basar für Kinderartikel veranstaltet die Garchinger Nachbarschaftshilfe von Montag, 18. , bis Mittwoch, 20. März, im Theaterzelt am Hüterweg. Angenommen und verkauft werden Frühjahrs- und Sommerkleidung für Kinder, Sportartikel, Kinderwagen, Umstandskleidung, Babyartikel sowie Kinderfahrzeuge und Spielzeug. Annahme ist am Montag von 10 bis 12 Uhr sowie von 15.30 bis 18.30 Uhr. Der Verkauf findet am Dienstag zwischen 9 und 11.30 Uhr sowie von 16 bis 18.30 Uhr statt. Rückgabe von nicht verkauften Waren sowie die Ausgabe der Erlöse ist am Mittwoch von 17 bis 18 Uhr. Weitere Information zu Markt und Artikellisten für Anbieter gibt es auf der Homepage der Nachbarschaftshilfe unter www.nbh-garching.de.