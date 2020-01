Ein bisher unbekannter Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der A 9 kurz hinter der Anschlussstelle Garching-Nord in Richtung Nürnberg mit der Mittelleitplanke kollidiert und hat trotz des Unfalls seine Fahrt fortgesetzt. Gegen 16.35 Uhr ist er Angaben der Verkehrspolizei Freising zufolge mit seinem Auto - einem silber/grauen Minivan eines amerikanischen Herstellers - von der rechten Spur bis ganz nach links abgedriftet, kollidierte mit der Leitplanke und kam anschließend auf dem Seitenstreifen zum Stehen, ehe er die Fahrt fortsetzte. Es sollen sich mehrere Personen im Fahrzeug befunden haben, darunter auch ein Kind. Das Auto, vermutlich mit Pfaffenhofener Kennzeichen (PAF), soll stark beschädigt worden sein. Zeugen werden gebeten, sich an die Verkehrspolizei zu wenden (Telefon: 08161/95 20).