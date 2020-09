Wer ist das mächtigste Wesen auf diesem Planeten? Der amerikanische Präsident? Der russische Präsident? Der chinesische? Google? Microsoft? Die Putzfrau, weil das Leben den Bach runtergeht, wenn sie nicht kommt? "Alles falsch!", sagt Werner Brix. Die richtige Antwort und ihre Konsequenzen erläutert der Kabarettist am Freitag, 9. Oktober, im Bürgerhaus Garching, in seinem Programm "Friss oder stirb". Die Antwort sei nämlich einfach: "Wir sind das mächtigste Wesen auf Mutter Erde! Richtig. Wir, nicht ich oder du. Wir, der Schwarm, wir, die das Kapital verteilen. Wir die Konsumenten." Beim Treffen der anonymen Konsumidioten verrät der Wiener zudem, wer den Teufel in uns füttert und versucht seinem Publikum geistigen Beistand zu geben in einer Welt der Wirrnisse. Natürlich mit viel Schmäh. Der Abend beginnt um 19.30 Uhr, Karten gibt es unter 089/ 32089 138 oder über kartenvorverkauf@garching.de