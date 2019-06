23. Juni 2019, 22:22 Uhr Garching Alpenrock aus dem Zillertal

Die Schürzenjäger aus dem Zilltertal waren jahrzehntelang eine der kommerziell erfolgreichsten Bands Österreichs und als die Gruppe 2007 das Ende bekannt gab, waren viele Fans entsetzt. In die Fußstapfen trat die Hey Mann! Band, die als Nachfolgeband gilt und seit 2011 auch wieder den Namen Schürzenjäger trägt. Unter dem Motto "Die Legende lebt - 50 Jahre Rebellion in den Alpen" tritt die Band am Sonntag, 6. Juli, in Garching im Festzelt am Bürgerpark auf. Die Schürzenjäger - aktuell drei Musiker aus der Originalbesetzung und drei neue Bandmitglieder - gelten mit ihrem Alpenrock vor allem als echtes Live-Erlebnis. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Kulturreferat (089/ 320 89138) oder online www.garching.de.