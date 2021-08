Die TU gewährt Schülerinnen im Zuge eines Mint-Projektes Einblick in die Arbeit am Forschungsreaktor

Fliegen, Materialkunde und Strahlung: Mit diesen drei spannenden Themenfeldern haben sich acht Entdeckerinnen aus ganz Bayern nun in einem zweitägigen Mint-Projekt an der Technischen Universität München beschäftigen können. Dieses gehörte zu den 17 Angeboten, mit denen Mädchen und junge Frauen in die Welt der Naturwissenschaften eintauchen. Gleich am ersten Tag ging es an der Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie hoch hinaus: Im Flugsimulator konnten die Teilnehmerinnen ihre Fähigkeiten als Pilotinnen unter Beweis stellen. Anschließend erhielten die jungen Frauen Einblick in die Materialwissenschaften und gossen am Lehrstuhl für Umform- und Gießereiwesen selbst einen Gegenstand aus Metall.

Am zweiten Tag stand dann die Neutronenforschung im Mittelpunkt. Dafür besuchten die Schülerinnen die Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz. Bei einer Führung durch den Garchinger Forschungsreaktor ging es um Fragen, wie eine stabile Kettenreaktion gelingt, welche Sicherheitssysteme greifen und wie ein Physikstudium abläuft. Antworten gaben Tobias Neuwirth und Alexander Backs, beide Doktoranden an der Neutronen-Radiografie-Anlage Antares. In der Experimentierhalle besichtigte die Gruppe anschließend einzelne Instrumente und warfen einen genauen Blick auf Antares. Mit diesem Instrument können Forschende ins Innere von Metallteilen blicken und die Bewegung von Flüssigkeiten oder Schmiermitteln in diesen Bauteilen beobachten. Die zerstörungsfreie Prüfung ermöglicht es außerdem, Risse oder Hohlräume zu entdecken, die von außen nicht sichtbar sind. Zudem konnten die jungen Frauen an einem 3-D-Miniatur-Modell selbst Hand anlegen und mit einem simulierten Neutronenstrahl aus Licht die Funktionsweise des Instruments beobachten.