Um die Tier- und Pflanzenvielfalt in der Fröttmaninger Heide zu sichern, nimmt der Heideflächenverein bis Ende Februar verschiedene Pflegemaßnahmen in dem geschützten Gebiet vor. Durch die Eingriffe soll ein Mosaik aus Lebensräumen für spezialisierte Tier- und Pflanzenarten entstehen. Verbuschte Magerrasen und Kiesrohböden werden vom Gehölzaufwuchs befreit. Um die Wechselkrötenpopulation zu stärken, werden bestehende Tümpel nachverdichtet und neue angelegt, die als Laichgewässer dienen sollen. So sollen zuverlässige Wasserstellen geschaffen werden, die bei Bedarf gefüllt werden können. Denn in heißen Sommern trocknen viele der Kleingewässer aus, bevor der Wechselkrötennachwuchs eigenständig an Land gehen kann. Wie der Heideflächenverein mitteilt, sind alle Maßnahmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde der Stadt München abgeklärt. Besucher werden gebeten, Rücksicht zu nehmen und Beschilderungen sowie Absperrungen zu beachten.