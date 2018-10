15. Oktober 2018, 21:45 Uhr Freund und Helfer Ottobrunner Polizei lädt zum Blaulichttag

Viel mehr Platz und alles heller und moderner: Die Ottobrunner Polizei hat sich in ihrem neuen Dienstgebäude im Haidgraben 1b bereits gut eingelebt. Jetzt soll die Bevölkerung sehen, wie ihr Freund und Helfer arbeitet. Nach einer offiziellen Einweihung durch Innenminister Joachim Herrmann am Freitag, 19. Oktober, richtet die Polizei mit örtlichen Rettungsorganisationen am Samstag, 20. Oktober, einen Tag der offenen Tür aus. Bei dem "Ottobrunner Blaulichttag" von 11 bis 16 Uhr sind die Pforten der Inspektion geöffnet. Die Freiwillige Feuerwehr und die Johanniter-Unfall-Hilfe präsentieren sich. Es gibt stündlich Führungen durchs Haus. Beamte beraten zu Einbruchsschutz und Betrügereien, Jugendprävention und Verkehrsfragen. Abgerundet wird das Programm mit einer Fahrzeugausstellung.