Die Gemeinde Feldkirchen wird eine Plakatierverordnung ausarbeiten. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen und damit entsprechende Anträge der Unabhängigen Wählervereinigung (UWV) sowie der CSU angenommen. Bereits vor der Kommunalwahl hatte es in dem Gremium Diskussionen über genaue Regelungen zum Plakatieren gegeben. Nicht nur zu Wahlzeiten entstehe im Ort ein "Plakatwildwuchs", begründete Michael Schön (UWV) nun den Antrag seiner Fraktion. Stefan Seiffert (CSU) folgte der Argumentation, es solle eine einheitliche Vorgehensweise geben, sowohl für Parteien als auch für Gastronomen und andere Betriebe. "Bei Wahlen brauchen wir klare Regeln und keinen Wettbewerb um die meisten Plakate", so Seiffert. Nunmehr sollen alle Fraktionen ihre Vorstellungen an die Verwaltung schicken, diese soll, darauf aufbauend, die Plakatierverordnung ausarbeiten.