18. November 2018, 22:26 Uhr Feldkirchen Volksmusik bei der VHS

Einen Abend voller volkstümlicher Unterhaltung bietet der Hoagart'n der Volkshochschule an diesem Dienstag, 20. November, um 19 Uhr im Ludwig-Glöckl-Haus, Bahnhofstraße 5 in Feldkirchen. Die Veranstaltung ist für Freunde der Volksmusik eine Gelegenheit zum gemeinsamen Singen und Musizieren. Für Musikanten besteht die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und ihr Können bei einem kleinen Auftritt darzubieten, auch Beiträge in bairischer Mundart können vorgetragen werden. Interessierte Jugendgruppen sind ebenfalls eingeladen. Selbstverständlich sind auch Zuhörer willkommen.