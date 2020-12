Ein Jugendlicher hat am Sonntagabend in Feldkirchen Feuer in einem Papiercontainer auf einem Firmengelände gelegt. Wie die Polizei mitteilt, konnte die hinzugerufene Feuerwehr den Brand löschen, allerdings wurde durch die Flammen auch die Außenfassade eines Gebäudes beschädigt. Ein Teenager, der sich in Tatortnähe aufhielt, soll nach einer Befragung über den Hergang schließlich zugegeben haben, für den Brand des Containers verantwortlich zu sein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Jugendliche wurde schließlich seiner Mutter übergeben, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.