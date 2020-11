Strauchschnitt an der Autobahn

An diesem Montag beginnen entlang der A 94 zwischen München-Steinhausen und der Anschlussstelle Parsdorf Gehölzpflegearbeiten. Sie sind nach Angaben der Autobahndirektion Südbayern in einzelne Abschnitte unterteilt und dauern bis Ende Februar. Außerhalb der Hauptverkehrszeiten kann es vereinzelt zu Sperrungen von einzelnen Fahrspuren kommen. Die Maßnahmen dienen laut Autobahndirektion zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, aber auch zur Erhaltung der ökologischen Funktionen des Hecken- und Gehölzbestandes. So schütze beispielsweise eine abgestufte Heckenstruktur vor Wind, Schnee und Erosion. Gleichzeitig soll verhindert werden, dass Bäume umstürzen und Bauwerke oder Leitungen durch Wurzelwerk beeinträchtigt werden.

In den geschlossenen Gehölzbeständen an den Autobahnen wird laut Autobahndirektion zudem häufig der Baumanteil zu hoch und zu dicht. Das führe dazu, dass unten das Licht fehlt und nachwachsende Bäume und Sträucher sich nicht richtig entwickeln könnten. Zu dichte Gehölze würden deshalb ausgedünnt und einzelne Bäume freigestellt. "Auch dort, wo Gehölze auf Stock gesetzt, das heißt lediglich ein paar Zentimeter über dem Boden gekappt werden, ist die Natur - entgegen dem Anschein - nicht zerstört", betont die Autobahndirektion. "Die Sträucher treiben wieder aus. Dadurch wird die Strukturvielfalt der Gehölze erhalten und ein Lebensraum für Vögel und Kleintiere geboten."