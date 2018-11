5. November 2018, 22:12 Uhr Feldkirchen Singen und Musizieren

Für Freunde der Volksmusik bietet sich am Dienstag, 20. November, eine gute Gelegenheit zum gemeinsamen Singen und Musizieren. Die Volkshochschule im Osten des Landkreises München veranstaltet im Ludwig-Glöckl-Haus, Bahnhofstraße 5, in Feldkirchen einen Hoagartn. Musikanten haben dabei die Möglichkeit, ihr Können zu zeigen. Interessierte Jugendgruppen sind ebenfalls eingeladen und auch ein Beitrag in bayerischer Mundart wird immer gerne gehört. Selbstverständlich sind Zuhörer willkommen. Beginn: 19 Uhr.