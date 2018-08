9. August 2018, 21:50 Uhr Feldkirchen Schwalbenfreundlicher Hof

Eine besondere Auszeichnung hat die Reitanlage Hölzlhof in Feldkirchen erhalten. Der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) würdigte das Anwesen mit einer Urkunde und der Plakette "Schwalbenfreundliches Haus". Monika und Alexander Holly gewähren 20 Rauchschwalben-Brutpaaren ein Dach über dem Kopf. Schwalben gelten als Glücksboten und wurden früher in jedem Dorf willkommen geheißen, kündigten sie doch mit ihrer Ankunft den Frühling an. Jahr für Jahr kehren sie Ende März aus ihren Winterquartieren in Afrika zurück zu ihren Nestern. Die Vögel haben sich an eine von Menschen geprägte Umgebung angepasst. So bauen Mehlschwalben Nester an Außenwänden unter Dachvorsprüngen, Rauchschwalben nisten in Ställen, Scheunen oder Garagen. Häufig werden die Nester zerstört, obwohl diese gesetzlich geschützt sind. Mehlschwalben stehen bereits auf der roten Liste gefährdeter Arten, Rauchschwalben auf der Vorwarnliste.