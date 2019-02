20. Februar 2019, 21:35 Uhr Feldkirchen Radfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 38-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 8.20 Uhr, in Feldkirchen erlitten. Laut Polizei ist ihm von einer Autofahrerin die Vorfahrt genommen worden. Die 54-Jährige aus dem östlichen Landkreis war mit ihrem Wagen auf der Dornacher Straße in östlicher Richtung unterwegs und wollte nach rechts in die Aschheimer Straße abbiegen. Hierbei übersah sie den Radfahrer, der mit seinem Fahrrad auf dem für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Geh- und Radweg der Aschheimer Straße fuhr. Durch die Kollision kam der Radfahrer zu Sturz und verletzte sich leicht. Er begab sich selbst zum Hausarzt.