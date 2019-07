23. Juli 2019, 22:03 Uhr Feldkirchen Grüne bestätigen Sprecherin

Silvia Pahl-Leclerque bleibt Ortsvereinssprecherin der Grünen in Feldkirchen. Sie wurde in der Mitgliederversammlung einstimmig im Amt bestätigt; ebenso wurde Simone Krois als Kassierin wieder in den Vorstand gewählt. Das Amt der Schriftführerin übernimmt von ab sofort an Ulrike Arendt. Der Ortsverein stimmte sich auf die bevorstehende Kommunalwahl ein. Nach der Sommerpause starten die Grünen ihren Stammtisch, bei dem alle Interessierten und Freunde Anregungen für die Kommunalpolitik einbringen können. Die Themen und Personen für die Kommunalwahl werden erörtert und festgelegt. Erster Termin ist am Dienstag, 17. September. Ort und Uhrzeit wollen die Grünen nach den Sommerferien bekannt geben.