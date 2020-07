Die Gemeinde Feldkirchen gewährt Mitarbeitern der drei örtlichen Kindertageseinrichtungen der Inneren Mission eine Ballungsraumzulage. Einen entsprechenden Beschluss hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig gefasst. Die Innere Mission hatte die Übernahme der Zulage beantragt, um ihre Einrichtungen in Feldkirchen für Personal attraktiv zu machen und einer möglichen Abwanderung von Mitarbeitern vorzubeugen. Die Ballungsraumzulage umfasst zwei Bestandteile: Monatlich wurde den Mitarbeitern in den Entgeltgruppen E1 bis E9 bislang bereits die allgemeine Zulage von 75 Euro gewährt. Nun wird der Betrag auf 135 Euro pro Monat erhöht, auch die Entgeltgruppen E10 bis E14 werden künftig davon profitieren. Zudem wird die Gemeinde die erhöhte Ballungsraumzulage für die Gruppen E1 bis E9 übernehmen, die nochmals 135 Euro pro Monat beträgt. Zusätzlich erhalten Mitarbeiter dieser Entgeltgruppen für jedes Kind 25 Euro im Monat. Beide Ballungsraumzulagen werden rückwirkend zum 1. Januar gewährt . Die Kosten für die Übernahme der Zulagen liegen bei circa 66 600 Euro.