22. Juli 2019, 21:48 Uhr Feldkirchen Er ist wieder da

Unbekannte sprühen "Hindenburg-Platz" auf Maibaum-Wiese

Unbekannte haben am Wochenende die Wiese vor dem Feldkirchner Maibaum mit dem Schriftzug "Hindenburg-Platz" besprüht. Ob es nur ein schlechter Scherz war, oder eine politische Botschaft, kann Bürgermeister Werner van der Weck (SPD) nicht sagen. Die Aktion an sich findet der Rathauschef natürlich "vollkommen unangemessen". Ein Bürger entdeckte den Schriftzug am Morgen und meldete ihn der Gemeindeverwaltung; daraufhin wurde er entfernt.

Anfang Juli hatte der Feldkirchner Gemeinderat entschieden, den bisherigen Hindenburgplatz wegen der Rolle des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg bei der Machtübernahme der Nazis in "Am Maibaum" umzubenennen. Ein entsprechender Antrag war in der Bürgerversammlung im vergangenen Oktober angenommen worden.