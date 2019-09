Ein elfjähriges Mädchen ist am Freitagmorgen in der Feldkirchner Emeranstraße auf dem Fahrrad von einem Linienbus erfasst worden und hat sich bei dem anschließenden Sturz Verletzungen zugezogen. Gegen 7.30 Uhr war die Schülerin auf dem Gehweg unterwegs, der mit einem Zusatzzeichen für Radfahrer freigegeben ist. Zur selben Zeit hielt ein Lastwagenfahrer auf dem Gehweg; er stand bereits mit den linken Rädern auf der Fahrbahn. Die Elfjährige wollte am Lkw vorbei fahren und wechselte dafür auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Sie tauchte vor dem Linienbus auf, der 48-jährige Fahrer aber konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Mädchen wurde mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Busses geschleudert und stürzte danach auf den Gehweg, sie trug keinen Helm und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Klinikum gebracht werden. Der Fahrer des Lkw wartete zwar noch, bis die Rettungskräfte verständigt wurden, entfernte sich dann aber von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.