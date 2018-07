17. Juli 2018, 22:15 Uhr Feldkirchen Blick in Integrationsklassen

Nach fast zwei Jahren erhalten circa 80 Schüler aus den Berufsintegrationsklassen der Berufsschule Feldkirchen ihr Zeugnis. Die Asylsuchenden und Flüchtlinge haben somit den Abschluss der Mittelschule erreicht. Während ihrer Schulzeit haben sie neben den üblichen Fächern die deutsche Sprache erlernt und diverse Praktika absolviert. Das und eine fundierte sozialpädagogische Betreuung soll die Schüler auf das Berufsschulleben vorbereiten. Einige von ihnen haben einen Ausbildungsplatz für September gefunden. Die Außenstelle Feldkirchen der staatlichen Berufsschule München-Land lädt am Freitag, 20. Juli, Besucher ein, die von 11 bis 16 Uhr in der Dornacherstraße 3b einen Einblick in den Alltag der Berufsintegrationsklassen erhalten. Die Teilnehmer lernen auch die Heimatkulturen der 15- bis 21-Jährigen kennen, die aus Syrien, Irak, Iran, Afghanistan, Eritrea, Äthiopien und Somalia kommen.