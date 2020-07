Eine aufmerksame junge Frau hat der Polizei geholfen, einen Exhibitionisten zu stellen. Der Mann war ihr das erste Mal am vergangenen Montagnachmittag aufgefallen, als er am Spielplatz "Am Weichselgarten" in Grasbrunn an seinem Geschlechtsorgan hantierte. In unmittelbarer Nähe befanden sich spielende Kinder. Eine nach einem Notruf eingeleitete Fahndung blieb allerdings erfolglos. Als die 22-jährige Frau aus dem Landkreis Ebersberg dann später am Abend, gegen 19.30 Uhr, noch einmal spazieren ging, entdeckte sie den Mann dann erneut im Bereich des Spielplatzes. Das Wiedersehen war freilich gegenseitig und zeitigte eine unschöne Reaktion des Mannes: Als der auf die Frau aufmerksam wurde, griff er sich in die Hose. Dies erweckte den Anschein, als würde er wieder onanieren.

Die junge Frau verständigte erneut den Polizeinotruf, woraufhin diesmal die herbeigerufenen Beamten den Tatverdächtigen festnehmen konnten. Der Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und wird nun dem Haftrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt. Das Kommissariat 15 hat die Ermittlungen übernommen.