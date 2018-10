16. Oktober 2018, 21:47 Uhr Einbrecher Tresorknacker in der Schule

Unbekannte stehlen Bargeld aus dem Neubiberger Gymnasium

Unbekannte sind am Wochenende ins Gymnasium Neubiberg eingebrochen und haben dort eine größere Menge Bargeld und mehrere Bankkarten entwendet. Aufgefallen ist der Einbruch erst am Montagmorgen, als die neue Schulwoche losging. Gegen 7 Uhr stellte man fest, dass jemand im Erdgeschoss der Schule ein Fenster aufgehebelt hatte. Dadurch gelangten die Täter ungehindert ins Sekretariat, wo sie einen kleineren Möbeltresor "richtiggehend zerstörten", wie Schulleiter Reinhard Rolvering erklärte. Darin befand sich ein Schlüssel, mit dem die Einbrecher einen großen Standtresor im selben Raum aufsperren konnten. Aus diesem entnahmen die Täter laut Rolvering einen "mittleren vierstelligen" Geldbetrag sowie mehrere Bankkarten; sie entkamen dann in unbekannter Richtung.

"Wir bemühen uns eigentlich, die Bargeldbeträge gering zu halten, normalerweise ist bei uns nicht so viel zu holen", sagte der Oberstudiendirektor. Gerade am Anfang des Schuljahres seien jedoch einige Anschaffungen zu machen, deshalb sei mehr Geld im Haus gewesen als sonst. Die entwendeten Bankkarten habe man schnell gesperrt, sie waren durch Pin-Nummern gesichert, sodass hier kein Schaden entstanden ist. "Glücklicherweise haben wir das Papiergeld von den Schülern dieses Jahr zum Großteil per Überweisung bekommen, früher wurde das in bar eingesammelt", so Rolvering weiter. Die Einbrecher hätten sich offenbar nur für das Bargeld interessiert: Weder Computer, noch Flachbildschirme oder andere technische Geräte seien mitgenommen worden. "Sie haben sich offenbar auch nur im Sekretariat aufgehalten", sagt der Schuldirektor.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung, ihr bei der Fahndung behilflich zu sein. Die Täter müssen irgendwann zwischen Samstag, 18.15 und Montag, 7 Uhr zugeschlagen haben. Wer in diesem Zeitraum in der Cramer-Klett-Straße Verdächtiges wahrgenommen hat, was in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, nimmt Angaben unter Telefon 089/2910-0 entgegen, ebenso jede andere Polizeidienststelle.