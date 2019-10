Die Senioren in der CSU sehen sich nicht als altes Eisen. Vertreter der älteren Generation seien in der Kreispolitik wichtig, sagte Ilse Weiß, die Kreisvorsitzende der Senioren-Union, in Pullach beim Festakt zum 20-jährigen Bestehen des Kreisverbands. Weiß hob dabei die "gute Platzierung" von Senioren auf der CSU-Liste für die Kreistagswahl im kommenden Jahr hervor. So stünden insgesamt acht Vertreter der Arbeitsgemeinschaft auf der Kandidatenliste: Ilse Weiß mit Platz sechs am weitesten vorne, gefolgt von Brigitte Weinzierl (Platz 18), Maria Knoller (22), Matthias Ruhdorfer (27), Rolf Zeitler (31), Ursula Mayer (32), Josef Hornburger (41) und Irina Ionescu-Cojocaru (67).

"Die Themen der Senioren haben einen starken Bezug zur Kommunalpolitik, zum Geschehen in den Gemeinden und auf Kreisebene", sagte Weiß in Pullach. Neben Themen wie Generationengerechtigkeit, Rente und Pflege beschäftige man sich ebenso intensiv mit in die Zukunft wirkenden Themen wie soziale Medien, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Deshalb sei eine dem Anteil der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern entsprechende Vertretung in den Gemeinderäten und Kreistagen "sehr bedeutend", so Weiß.

Die Senioren-Union (SEN) hat sich laut ihrer Kreisvorsitzenden in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einer "selbstbewussten und aktiven Vertretung der älteren Generation entwickelt". "Wir müssen die Menschen unserer Generation davon überzeugen, die CSU zu wählen." Deshalb solle die Senioren-Union durch Amtsträger auf Gemeinde- und Kreisebene sichtbar werden und damit "unseren Anspruch für die älteren Wähler im Landkreis München deutlich machen".

Als prominente Festgäste würdigten der SEN-Landesvorsitzende und frühere Staatsminister Thomas Goppel, die bayerische Familienministerin Kerstin Schreyer und Landrat Christoph Göbel, wie wichtig es sei, dass Vertreter der älteren Generation die Anregungen und Wünsche ihrer Altersgruppe mit Nachdruck und lauter Stimme zu Gehör brächten. "Senioren müssen Stellung nehmen, sie können auch unbequem sein, sie dürfen sich nicht zurückziehen", sagte Goppel. Landrat Göbel bezeichnete die Senioren-Union als "Frühwarnsystem einer Gesellschaft, die immer älter wird". Sozialministerin Schreyer, die an der Gründung des Kreisverbands vor 20 Jahren beteiligt war, rief die Mitglieder der CSU-Senioren-Organisation dazu auf: "Mischen Sie sich aktiv in die Politik ein!"

Höhepunkt der Jubiläumsfeier war unter anderem die Auszeichnung des ersten Kreisvorsitzenden Otto Glaser mit der Ehrennadel. Ebenfalls geehrt wurden von Ilse Weiß Peter Benthues und Martina Weber, die seit langer Zeit dem Vorstand angehören.