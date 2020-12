Ob Kirchheim die architektonische Zierde des Münchner Ostens ist, mag im Auge der Betrachters liegen. Auf jeden Fall aber mangelt es in der Gemeinde nicht an Ehrgeiz und Dynamik, was Ortsentwicklung und Außenwirkung angeht. 2024 ist Kirchheim Veranstaltungsort der Landesgartenschau und inspiriert davon hat der Künstler Roman Hummitzsch ein Bild gemalt: "Schönes Kirchheim 2024". Er stellt in kräftigen Farben den zukünftigen Park mit seinem See und den grünen Sphären dar und will eine Betrachtung zur Zukunft des Ortes liefern.

"Bilder können Geschichten erzählen, unterhaltsam oder spannend, sie sollen Interesse wecken und zum Hinschauen auffordern", sagte Hummitzsch bei der Übergabe des Bildes in der Geschäftsstelle der Kirchheim 2024 GmbH. Der Gesellschaft, die die Landesgartenschau realisieren soll, hat er das Bild als Dauerleihgabe übergeben - es wird das Foyer der Geschäftsstelle dekorieren. Hummitzsch, der Gründer des Kirchheimer Kunst-Raumes ist, hat festgehalten, wie zwei Mädchen den Blick von den Wasserbalkonen am neuen Rathaus über Parksee und Ortspark genießen.