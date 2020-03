Nach den Schul- und Kita-Schließungen hat sich für die meisten Familien der Alltag geändert: Zu Hause mit den Eltern lernen, keine Freunde mehr treffen - das kann für Familien zur Belastungsprobe werden. Wegen der aktuellen Lage gibt es in den Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche im Landkreis keine persönlichen Termine und Gruppensitzungen mehr. Die Beratungsstellen sind laut Landratsamt nur noch telefonisch zu erreichen, und zwar täglich von 9 bis 12 Uhr - oder immer per E-Mail.

Ansprechpartner für Aschheim, Baierbrunn, Feldkirchen, Grasbrunn, Grünwald, Haar, Kirchheim, Pullach, Schäftlarn und Straßlach-Dingharting ist die Beratungsstelle des Landkreises (Telefon: 089/444 540 0 oder E-Mail: beratungsstelle@lra-m.bayern.de), Anfragen aus Taufkirchen, Oberhaching, Unterhaching und Sauerlach sind bei der Caritas in Taufkirchen (Telefon: 089/612 25 01, E-Mail: eb-taufkirchen@caritasmuenchen.de) möglich. Für Garching, Ismaning und Unterföhring ist die Awo-Beratung in Garching zuständig (Telefon: 089/329 46 30, E-Mail: eb.garching@kijuhi.awo-obb.de), für Unter- und Oberschleißheim die Awo in Unterschleißheim (Telefon: 089/310 66 45, Website: www.eb-unterschleissheim.awo-obb.de), für Ottobrunn, Putzbrunn, Neubiberg, Aying, Hohenbrunn, Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Brunnthal die Awo in Ottobrunn (Telefon: 089/601 93 64 E-Mail: eb.ottobrunn@kijuhi.awo-obb.de).

Auch der Verein Lotse Kinder- und Jugendhilfe bietet Hilfe an (Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, Telefon: 0178/608 34 19, 0157/30834000, 01578/301 57 72, E-Mail: beratung@lotse-jugendhilfe.de).