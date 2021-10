Um Kinder und Personal zu schützen und das Pandemiegeschehen frühzeitig wieder einzudämmen, hat die Gemeinde Planegg die Kinderkrippe Josefstift und den Kindergarten "Würmeule" wegen Corona geschlossen. Vier Fälle seien an einem Tag im Josefstift bestätigt worden, teilte Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) am Donnerstag mit. Die Einrichtungen wurden am gleichen Tag geschlossen und sollen erst am Dienstag, 2. November, wieder öffnen. Eltern müssen dann das negative Ergebnis eines Schnelltests oder eines PCR-Tests für ihr Kind vorlegen. Nafziger betont, die Schließung sei nicht vom Gesundheitsamt angeordnet worden, sie werde allerdings vom Landratsamt München befürwortet.