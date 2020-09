Die wichtige Sieben-Tage-Inzidenz geht im Landkreis München entgegen dem Trend in der Landeshauptstadt zurück. Dienstagnachmittag (Stand: 14.45 Uhr) meldet das Landratsamt einen Wert von 24,7, tags zuvor lag er noch bei 28,7. Die Inzidenz besagt, wie viele Menschen sich bezogen auf 100 000 Einwohner in der vergangenen Woche mit dem Coronavirus angesteckt haben; überschreitet er 35, müssen die Gesundheitsbehörden reagieren.

Der Rückgang liegt auch an geringeren Neuinfektionen in den vergangenen vier Tagen. Von Montag auf Dienstag sind sieben neue bestätigte Fälle hinzugekommen, ebenso von Sonntag auf Montag, am Wochenende wurden insgesamt 16 nachweisliche Covid-19-Erkrankungen im gesamten Landkreis registriert. Je einen neuen Fall gibt es in Aschheim, Gräfelfing, Haar, Kirchheim, Oberschleißheim, Taufkirchen sowie Unterhaching. Stand Dienstagnachmittag sind 144 Menschen akut infiziert. Seit 4. Februar haben sich damit insgesamt 1984 Menschen nachweislich infiziert, die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt seit 26. März unverändert bei 96, die der statistisch Genesenen beträgt 1744.

Unterdessen nimmt das Testzentrum am Volksfestplatz (TZV) in Unterschleißheim, Münchner Ring/Ecke Stadionstraße, an diesem Mittwoch seinen Betrieb auf. Es ist Teil der bayerischen Strategie im Landkreis München, wohnortnahe Corona-Testmöglichkeit zu bieten. So haben alle Einwohner aus Ober- und Unterschleißheim die Möglichkeit, sich auf eine mögliche Covid-19-Erkrankung untersuchen zu lassen. Möglich ist dies ausschließlich per Termin, der über www.doctolib.de/testzentrum-covid/unterschleissheim/tzv-testzentrum-volksfestplatz-unterschleissheim vereinbart werden kann. Dies ist auch telefonisch unter 089/310 09-45 90 möglich (Servicezeiten Montag bis Freitag, 9 bis 15 Uhr). Für den Test mitzubringen sind zur Identitätssicherung ein gültiger Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass) und, sofern vorhanden, eine Krankenversicherungskarte. Die Probe wird nach der Abstrichentnahme direkt ans Labor geschickt. Die Ergebnismitteilung erfolgt digital: Der Getestete kann das Ergebnis mit Hilfe eines Codes geschützt online abfragen. Zudem kommt das Ergebnis per Post. Weitere Informationen auf der Homepage der Stadt: www.unterschleissheim.de/testzentrum.