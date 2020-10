Von Lars Brunckhorst

Keine Frage: Krankenpfleger, Erzieherinnen und Busfahrer waren und sind Helden der Corona-Krise. Sie haben das öffentliche Leben aufrechterhalten und sich dabei oft selbst Gefahren für ihre Gesundheit ausgesetzt. Sie haben dafür mehr als Applaus verdient. Eine kräftige Lohnerhöhung, wie sie die Gewerkschaft Verdi fordert und für die am Montag auch im Landkreis Gewerkschaftsmitglieder streikten, ist aber nicht gerechtfertigt. Auch Supermarktverkäuferinnen und Paketboten machen in der Krise wichtige Jobs und sind verstärkt einem Ansteckungsrisiko ausgesetzt. Dasselbe gilt für viele andere Berufsgruppen, deren Angehörige sich auch eine Gehaltserhöhung verdient hätten - davon aber nur träumen können.

In vielen Branchen ist stattdessen Verzicht ansagt. Gastronomie und Tourismus sind nur die augenfälligsten Wirtschaftszweige, die von der Krise gebeutelt werden. In zahlreichen Dienstleistungsberufen und auch im produzierenden Gewerbe gilt seit Monaten vielerorts Kurzarbeit. Firmenpleiten und Stellenabbau stürzen Tausende sogar in Existenznot. Dagegen haben Beschäftigte in Pflege, Kitas, Ämtern und Behörden krisensichere und sicher bezahlte Jobs, in denen sie sogar seit Jahren zum Ausgleich der hohen Lebenshaltungskosten im Raum München Zulagen erhalten. Dieses Glück sollte sie dankbar und bescheiden machen.

Zumal ja irgendjemand die geforderten Lohnsteigerungen bezahlen muss. Die Kommunen aber werden durch Steuerausfälle infolge der Krise die kommenden Jahre stark gebeutelt. Sie werden manchen Service und manche Investition zum Nachteil ihrer Bürger zusammenstreichen müssen. Wenn diese dann zugleich stärker durch Abgaben und lokale Steuern zur Kasse gebeten werden, um die höheren Einkommen im öffentlichen Dienst zu finanzieren, wird sich das Verständnis für die Helden der Krise in Grenzen halten.