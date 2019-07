30. Juli 2019, 21:40 Uhr Brunnthal Unfallopfer weiter in kritischem Zustand

Nach dem schweren Unfall einer fünfköpfigen Familie aus den Niederlanden auf der A 8 bei Brunnthal sind die Mutter und zwei Kinder weiterhin in kritischem Zustand. Sie würden in verschiedenen Münchner Krankenhäusern behandelt, sagte ein Polizeisprecher. "Wir müssen auf die Ärzte vertrauen." Der Kleinbus der Familie hatte sich am Sonntag hinter der Ausfahrt Brunnthal bei München überschlagen und war gegen einen Baum geprallt. Der 44-jährige Vater und ein vierjähriges Mädchen kamen dabei ums Leben. Die 39-jährige Mutter sowie die elfjährige Tochter und der zwölfjährige Sohn wurden lebensgefährlich verletzt. Zum Unfallhergang gibt es nach Polizeiangaben bisher keine neuen Erkenntnisse. Ein Gutachter prüfe den Fall, heißt es.