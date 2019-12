Der Christkindlmarkt des TSV Brunnthal findet am Sonntag, 22. Dezember, von 15 Uhr an am Parkplatz an der Jahnstraße statt. Für die Kinder gibt es einen Weihnachtsbastelmarkt und Besuch vom Nikolaus, die Großen können sich mit weißem und rotem Glühwein vergnügen. Angeboten werden von Ehrenamtlichen des Sportvereins an verschiedenen Ständen außerdem Crêpes, heißer Caipirinha und andere exotische Drinks, Steaksemmeln und echt fränkische Bratwürste, Bier, Schnaps und Hamburger. Die Brunnthaler Burschen beteiligen sich mit einem Flammkuchen-Stand. Von 15.30 Uhr an sorgt die Musikschule Sauerlach für weihnachtliche Stimmung.