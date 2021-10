Stromkosten senken, Versorgungssicherheit schaffen und dabei etwas fürs Klima tun - mit einer Photovoltaikanlage auf dem Hausdach ist das möglich. Mit der Aktion "Aus einer Hand und gemeinsam für das gleiche Ziel" bietet die Energieagentur Ebersberg-München Hausbesitzern in Brunnthal Unterstützung an. Den Auftakt macht eine Online-Veranstaltung am Mittwoch, 3. November, Beginn 17 Uhr. Dann können Termine mit Energieberatern vereinbart werden, ehe die Agentur die Anlage konfiguriert und eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung liefert. Auf dieser Basis werden Angebote von Installateurbetrieben aus der Region eingeholt. Bei einer Versammlung stellen sich schließlich die Firmen vor. Informationen und Anmeldung unter www.energieagentur-ebe-m.de/themen/termine.