Eine Verletzte und vier demolierte Fahrzeuge - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag in den frühen Morgenstunden auf der A 8 in Richtung München ereignet hat. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 28 Jahre alte Münchnerin gegen 2.45 Uhr auf der rechten Spur mit ihrem Wagen auf einen vor ihr fahrenden Kleintransporter auf. Dieser verlor bei dem Unfall einen Reifen, durch den noch zwei andere Autos beschädigt wurden, als sie darüberfuhren. Alle vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf circa 15 000 Euro. Die Münchnerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.