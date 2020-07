Eine klassische Vernissage, bei der sich dicht gedrängte Besucher auf die Wange küssen und zuprosten, wird's diesmal nicht: Die Ausstellung mit Werken des österreichischen Künstlers Konrad Winter, die von diesem Wochenende an in der Galerie Kersten zu sehen ist, wird gleitend eröffnet: am Samstag, 18. Juli, könne Kunstinteressierte von 10 bis 16 Uhr die Galerie in Brunnthal, Otterloher Straße 6, besuchen: in kleinen Gruppen und unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln werden sie durch die Ausstellung geführt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Künstler selbst steht für Gespräche zur Verfügung - bei schönem Wetter auch im Garten. Die Arbeiten von Winter sind überraschend anders: In leuchtenden Farben malt er mit Autolack auf Aluminium Landschaften, aber auch städtische Gebäude und Menschen in Alltag oder Freizeit. Die Werke verändern sich je nachdem, welche Entfernung der Betrachter zu ihnen wählt; sie changieren zwischen Abstraktion und Gegenstandskunst, pendeln zwischen schwindelerregenden Farbflächen und konkreten Motiven - ob Winter Badende im Eisbach zeigt (oben) oder die Mandelblüte festhält (links). Die Ausstellung dauert bis zum 22. August.