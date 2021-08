Ein 17-jähriger Radfahrer hat mitten in der Nacht zum Freitag in Brunnthal eine ihm entgegen kommende Joggerin angefahren. Die Frau verletzte sich bei dem Sturz schwer. Der Unfall geschah gegen 0.45 Uhr auf dem parallel zur Glonner Straße verlaufenden Geh- und Radweg. Es war stockdunkel. An der Straße gibt es keine Beleuchtung. Der Radler selbst hatte kein Licht und bei der 42-jährigen Joggerin ist noch unklar, ob sie eine Stirnlampe getragen hat und auch, warum sie so spät noch joggen war. Sie konnte bisher von der Polizei zum Unfallhergang nicht befragt werden. Wie die Polizei berichtet, wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 17-Jährige blieb unverletzt. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt. Der Radler wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.