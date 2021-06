Dieses Verhalten mancher Hundebesitzer stinkt förmlich zum Himmel: Wie Mitarbeiter der Brunnthaler Gemeindeverwaltung in jüngster Zeit festgestellt haben, verrichten vermehrt Hunde ihr Geschäft auf Spielplätzen in der Gemeinde, und das bevorzugt in Sandkästen, wo die ganz Kleinen mit dem Hundekot in Berührung kommen. Dies sei nicht zu tolerieren, schreibt die Verwaltung. Gleichzeitig weist sie auf die örtliche Kinderspielplatz- und Freizeitsatzung hin, nach der Hundebesitzern empfindliche Geldstrafen drohen bei solchen Vergehen. Wer seinen Hund am Spielplatz laufen lässt, kann demnach mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 2000 Euro rechnen.