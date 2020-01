Bei einem Lkw-Unfall zwischen Holzkirchen und der Raststätte Hofoldinger Forst ist am Dienstag ein Fahrer leicht verletzt worden und hoher Sachschaden entstanden. Auf der rechten Spur in Richtung München fuhr gegen 12.30 Uhr ein 64-jähriger Fahrer eines Sattelzugs, ohne dabei den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand zu einem Lkw vor ihm einzuhalten. Als dessen Fahrer wegen stockenden Verkehrs bremsen musste, fuhr der 64-Jährige auf. Sein Sattelzug wurde laut Mitteilung der Polizei im Frontbereich stark demoliert. Der andere Lkw wurde hinten leicht beschädigt, insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 50 000 Euro. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die Autobahn war für etwa drei Stunden auf den linken Fahrstreifen reduziert.