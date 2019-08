6. August 2019, 22:09 Uhr Brunnthal Gegenwind für Söder

CSU-Politiker kritisiert Pläne für Rotoren im Forst

Brunnthals Zweiter Bürgermeister Thomas Mayer von der CSU spricht sich strikt gegen einen Windpark im Hofoldinger Forst aus. In einem Schreiben an Ministerpräsident Markus Söder stellt der Parteifreund aus Brunnthal klar: "Ich stehe der Umsetzung nicht nur kritisch gegenüber. Kurzum, ich bin dagegen." Söder hatte vergangene Woche angekündigt, in den bayerischen Staatsforsten in den kommenden zwei, drei Jahren etwa 100 Windkraftanlagen errichten zu wollen. Sie sollen Teil eines "Jahrhundertvertrags" für die "Jahrhundertaufgabe" Klimaschutz sein, wie der bayerische Regierungschef betonte. Im Zuge dieser Ankündigung lebte auch die Diskussion um Windräder im Hofoldinger Forst wieder auf.

Eine gewisse Skepsis hat zwar auch Brunnthals Erster Bürgermeister Stefan Kern, ebenfalls von der CSU, anklingen lassen, indem er auf eine sehr hohe Wertigkeit des Hofoldinger Forstes hingewiesen und vor schwerwiegenden Eingriffen gewarnt hatte. Anders als sein Stellvertreter kann Kern sich eine maßvolle Nutzung aber vorstellen. Mayer hingegen fordert in seinem Brief an Söder den Stopp der Planungen. Neben dem Thema Umwelt- und Klimaschutz stehe auch die Erhaltung unserer Flora und Fauna und die Bewahrung der Schöpfung ganz oben auf der Agenda, so seine Begründung. Mayer verweist zudem auf die Julisitzung des Brunnthaler Gemeinderats, in der ein Ingenieur erläutert habe, dass es sich beim Hofoldinger Forst um ein windschwaches Gebiet handele und "für bayerische Verhältnisse eher mittlere bis niedrige Erträge" zu erwarten seien. "Es kann doch nicht das Ziel sein, gesunde Flora und Fauna, Lebensraum für Millionen von Insekten und Tiere, zu zerstören für Windräder, deren Auslastung in Frage steht", schreibt Mayer. Dem Brief beigefügt hat er Stellungnahmen von drei Förstern, die den hohen Stellenwert des Hofoldinger Forst bekräftigen.