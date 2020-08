Der TSV Brunnthal bietet auch in den Sommerferien regelmäßig "QiGong"-Kurse und Seniorengymnastik an. Zum QiGong, einem ganzheitlichen Konzept der Gesunderhaltung, das auf der Wechselwirkung von Körper und Geist basiert, treffen sich die Teilnehmer von 9 bis 10 Uhr im Saal des Vereinsheims in der Jahnstraße 2. Die Seniorengymnastik bietet ein dynamisches, aber auch entspannendes Bewegungsprogramm mit abwechslungsreicher Musik und findet im Anschluss von 10 bis 11 Uhr ebendort statt. Interessenten können einfach vorbeischauen. Wer Fragen hat, kann unter 08102/37 27 anrufen oder eine E-Mail an susihofmann@web.de schreiben.