Der Trachtenverein Edelweiß Brunnthal veranstaltet am vierten Adventsonntag, 22. Dezember, 15 bis 18 Uhr, in der St. Nikolaus Kirche in Brunnthal ein Adventssingen, bei dem Die Sunnseitn Bläser, die Brunnthaler Stub'nmusi, die Brunnthaler Sänger, das Klang-eine Harfenduo sowie die Früahdirndl und die Früahmusi spielen. Hans Häusler erzählt besinnliche Geschichten und Gedichte und die Trachtenjugend tritt als Hirtabuam auf. Nach der Aufführung sitzen alle noch am Lagerfeuer mit Bratwurstsemmeln und Glühwein gemütlich beisammen. Der Eintritt ist frei.