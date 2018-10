1. Oktober 2018, 21:52 Uhr Bildungsangebot Improvisation ist Trumpf

Neue Fachoberschule Haar feiert Einzug in provisorische Räume

Die Fachoberschule (FOS) Haar hat ihre offizielle Eröffnung gefeiert. Nach wenigen Proben trug die neu gegründete Schülerband am Freitag gleich ihren Part zu der Festivität bei. 194 Schüler zählt die FOS jetzt am Anfang in der für den Übergang eingerichteten Bleibe an der Hans-Pinsel-Straße, wo Schüler in den drei Ausbildungsrichtungen Wirtschaft und Verwaltung, Sozialwesen und Gesundheit auf ein Studium vorbereitet werden. Die designierte Schulleiterin Nicola Tauscher-Meric, 46, sieht die Schule auf einem guten Weg. "Ich bin gespannt, wie es sich entwickeln wird."

Landrat Christoph Göbel (CSU) strich in seiner Rede heraus, welch große Bedeutung die zweite FOS nach Unterschleißheim für das Bildungsangebot junger Menschen habe. Tauscher-Meric sagte, es gebe nicht mehr nur einen Königsweg zum Abitur. Die FOS biete nach Interesse und Ambition die Möglichkeit, die Fachhochschulreife, die fachgebundene allgemeine Hochschulreife oder die allgemeine Hochschulreife zu erlangen. Auf zwei Stockwerken wurden Gewerberäume für schulische Zwecke umgebaut, um dort an der Grenze zu Trudering die Zeit zu überbrücken, bis an der S-Bahnstation in Gronsdorf ein Neubau errichtet ist. Bis dahin wird die Schule wachsen. Tauscher-Meric rechnet mit steigenden Schülerzahlen, auch weil kommendes Schuljahr ein Technikzweig dazukommen soll. Weitere Räume dafür würden bereits gesucht.

Derweil richtet man sich in den bestehenden ein. Es soll eine moderne kabellose Schule sein, wie Tauscher-Meric sagt. Die Lehrer werden viel mit dem Tablet arbeiten. Viele Lehrer seien an die Schule beordert worden, sagt sie, aber es gebe auch Bewerbungen von Lehrern, die direkt nach Haar wollten. Für Tauscher-Meric ist Haar die "Wunschschule", wie sie sagt. Sie bildete zuletzt als Seminarlehrerin an der FOS an der Lindwurmstraße in München Deutsch-Referendare aus. Sie wohnt in der Messestadt. In die Arbeit fährt sie jetzt mit dem Rad.