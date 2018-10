23. Oktober 2018, 22:02 Uhr Bildung Mehr Platz zum Essen und Lernen

Kirchheimer Mittelschule erweitert und modernisiert

Für etwa sieben Millionen Euro hat die Gemeinde Kirchheim ihre Grund- und Mittelschule modernisiert. Es gibt nun eine neue Mensa, eine neue Schulküche und eine sanierte Turnhalle. Nach den Herbstferien verbringen die Schüler ihre Mittagspause, wo bis zu ihrem Umzug an den Schlehenring vor zwei Jahren die Gemeindebücherei untergebracht war.

In der neuen Mensa können etwa hundert Kinder gleichzeitig zu Mittag essen. Ziel ist, dass sie in der modernen Schulküche Ernährungskonzepte ausprobieren. In den Herbstferien etwa wird Sternekoch Stefan Marquard mit den Schülern ein Drei-Gänge-Menü zubereiten. Mensa und Küche kosteten zusammen etwa 2,2 Millionen Euro. Auch die Turnhalle hat die Gemeinde für vier Millionen Euro instand setzen lassen. Dort gibt es nun einen neuen Boden mit Fußbodenheizung, neue Wände und eine neue Decke mit Beleuchtung. Außerdem wurde eine Lüftungsanlage eingebaut, und es gibt neue Sportgeräte. Auch die Toiletten wurden erneuert.

Weil die Volkshochschule aus der Mittelschule ausgezogen ist, steht dort nun außerdem mehr Platz für Klassenzimmer zur Verfügung. Die Volkshochschule befindet sich nun in neuen Räumlichkeiten an der Benzstraße 1b. Interessierte können sich diese am Samstag, 20. Oktober, bei einem Tag der offenen Tür anschauen. Von 11 Uhr an können sie sich dort auch über die Kursauswahl informieren.