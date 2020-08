Als wegen Corona im vergangenen Schuljahr der Unterricht ausgefallen ist, hatten Schüler ohne eigenen Laptop oder Computer ein Problem. Es fiel ihnen schwer, an den Stoff zu kommen, den Lehrer auf Lernplattformen im Internet hochluden. Damit sich das im September nicht wiederholt, sammelte die Arbeiterwohlfahrt München-Land (Awo) Laptops. Privatleute und Unternehmen spendeten 120 Geräte, die die Awo nun an Schüler an Grundschulen sowie Fach- und Berufsoberschulen verteilte.

Die Idee sei gleich zu Beginn der Corona-Krise aufgekommen, erzählt Stefanie Sonntag von der Awo, die die Aktion koordiniert hat. "Die Schulsozialarbeiter meldeten damals, dass erschreckend viele Schüler überhaupt nicht mehr zu erreichen waren." Gleichzeitig hatte die Planegger SPD-Bundestagsabgeordnete Bela Bach die Idee, eine Laptop-Sammelaktion zu starten. Die meisten Laptops kamen von Privatpersonen. Aber auch die Organisation Labdoo, die normalerweise Laptops für Kinder aus Entwicklungsländern sammelt, und eine Tochterfirma der Allianz übergaben zusammen 30 Geräte. Die ITler Darwin Schmidt und Utku Celayir richteten die Laptops ehrenamtlich so her, dass sie nun von den Kindern verwendet werden können - zum Beispiel löschten sie persönliche Daten der vorherigen Besitzer und setzten die Programme neu auf.

Die Arbeiterwohlfahrt fürchtet, dass sich während der Corona-Pandemie die Bildungschancen für Kinder, denen die Unterstützung der Eltern oder finanziellen Möglichkeiten fehlen, verschlechtern. Bis zu 30 Prozent aller Kinder, so schätzt es der Bundesverband, habe keine digitale Ausstattung und keinen Internetzugang zur Verfügung. Auch Stefanie Sonntag geht davon aus, dass der Bedarf an Laptops im Landkreis München die 120 gesammelten Geräte übersteigt. Sie fordert deshalb, dass die Ausstattung mit digitalen Geräten im Hartz-IV-Satz verankert wird.