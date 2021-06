In Haar gibt es einige Baustellen, die unter der Überschrift "Verschönerungskur" laufen können, aber auch praktische Verbesserungen für die Kunden des öffentlichen Nahverkehrs mit sich bringen sollen. So wird bei der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes nun doch hochwertiges Pflaster verwendet, das man sich zunächst nicht leisten zu können glaubte. Die Gemeinderäte hatten intensiv über unterschiedliche Beläge auf der Fahrbahn vor dem Bahnhof diskutiert, die strapazierfähig sind und zugleich der Tatsache gerecht werden, dass es sich um eine besondere Verkehrsfläche handelt.

Nun wird dort also weiterhin trotz der zunächst befürchteten Kosten Pflaster eingebaut sein. Haars Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) begründet die kurzfristige Umplanung damit, dass man ein günstiges Angebot hereinbekommen habe und deshalb kurzfristig umdisponiert habe. Außerdem sind in der Gemeinde an vielen Orten am Straßenrand Bauarbeiter im Einsatz. Die Gemeinde schafft nicht nur am Bahnhofsplatz neue Bushaltepunkte. Sie gestaltet Haltestellen barrierefrei. Es werden höhere Randsteine eingebaut und besondere Pflasterungen mit Markierungen angebracht. Fahrgäste sollen leichter in Busse einsteigen und sehbeeinträchtigte Menschen sich besser orientieren können. Wenn die Umbauten am ursprünglichen Ort nicht umsetzbar sind, werden Haltepunkte laut Rathaus um einige Meter verlegt - wie etwa in Ottendichl zwei Mal an der Andreas-Kasperbauer-Straße.

Neue Bushaltestellen entstehen an der Keferloher Straße, an der Blumenstraße und an der B 304 vor der Einmündung der Blumenstraße. Die Buslinie 243 wird von Dezember an verlängert und macht künftig einen Schlenker über die Blumenstraße und die Keferloher Straße. Damit können das Physiker-Viertel und die Siedlung rund um den Rewe besser angebunden werden. Im Dezember werden einige Express-Buslinien neu eingeführt. Dafür entstehen Haltestellen an der B 304 in Höhe des Poststadels und am Gymnasium.