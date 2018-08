5. August 2018, 22:03 Uhr Bauprojekt Einwände geprüft

Der Bau von zwölf Wohnungen in Neubiberg schreitet voran

Von Angela Boschert, Neubiberg

Der geplante Bau von zwölf mietgünstigen Wohnungen auf dem Wiesengrundstück am Floriansanger in Neubiberg geht voran. Der Gemeinderat hat die bisherigen Einwendungen gesichtet und Änderungen im Bebauungsplan beschlossen. Die Müllcontainer werden jetzt von der stehenden Bebauung weg platziert.

Die in der Nordwestecke des Grundstücks vorgesehenen zwei Autostellplätze entfallen, weil sie im öffentlichen Straßenraum nachgewiesen werden können. Hier wurden bereits Parkplätze für einen ursprünglich geplanten Gemeindesaal bereitgestellt. Der Neubiberger Planungsreferent Kilian Körner (Grüne) warnte, dass die Gemeinde mit dieser Maßnahme "die eigene Stellplatzordnung aushebeln würde". Die Stellplatzordnung habe den Sinn, dass bei Neubauten genügend Stellplätze geschaffen würden. Weiche man nun davon ab, werde das sicher Nachahmer finden. Bürgermeister Günter Heyland (Freie Wähler) verwies darauf, dass in dem Baugebiet in der Vergangenheit schon einmal sechs öffentliche Stellplätze den Anwohnern zugeordnet worden seien und das jetzige Vorgehen daher kein Präzedenzfall sei.

In insgesamt sieben Einwendungen hatten Anwohner die Verlegung der Müllcontainer verlangt. Sie können durch die Verlegung der Parkplätze in die Nordwestecke des Grundstücks rücken. Nah genug an der Straße, so dass sie das Abfuhrpersonal holen und wieder zurückbringen kann. Die Anwohner haben auch einen anderen Ort für den Spielplatz vorgeschlagen. Er bleibt aber wie vorgesehen auf der Ostseite des Gebäudes südlich des Fahrradhauses. Für die Bewohner der Nachbargebäude entstünden dadurch, so die Rathausverwaltung, keine Nachteile.

Die Einwände, die eine Anwohnerin in fast 4500 E-Mails mit Anhängen an das Bauamt sandte, werden nicht bearbeitet. Es wurde juristisch festgestellt, dass "sich die Gemeinde nicht in einer zumutbaren Art und Weise vom Inhalt der Einwände Kenntnis verschaffen kann". Als nächster Schritt ist die zweite öffentliche Auslegung der geänderten Pläne im Bauamt für September geplant. Anwohner können dann erneut Anregungen und Einwände zu dem Vorhaben abgeben.