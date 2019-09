Artikel per E-Mail versenden

Auf der gesamten Ortsdurchfahrt durch Baierbrunn soll Tempo 30 eingeführt werden. Das beantragte der Grünen-Gemeinderat Robert Gerb. Der Antrag ist am Dienstagabend formell angenommen worden, inhaltlich wird er erst in einer späteren Sitzung behandelt. Klimaschutz, Lärmschutz und Sicherheit auf dem Schulweg nennt Gerb als Begründungen. Schon 2016 hat er die Reduzierung der jetzt erlaubten 50 Stundenkilometer auf 30 Stundenkilometer beantragt. Dieser Antrag wurde abgelehnt, da Flüsterasphalt den Lärm erheblich reduzieren würde, so seinerzeit die Begründung des Straßenbauamts. Gerb ist der Meinung, dass diese Wirkung nicht erzielt wurde und wünscht "valide Messungen vor Ort". Die Gemeinde ist der Ansicht, dass es schon wesentlich ruhiger wurde.